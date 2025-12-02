Đedović Handanović: NIS još uvek čeka odluku OFAC-a, ali rafinerija prestaje sa radom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da kompanija NIS još uvek čeka odluku američkog OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad.

Ministarka je poručila da naftnih derivata ima dovoljno i da država, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, radi na tome da stanovništvo ne oseti posledice sankcija prema NIS-u.

„Nažalost, nemamo naznaka da će ona biti pozitivna. Za to vreme, rafinerija prestaje sa radom, ali građani nemaju razloga za brigu. Naftnih derivata ima dovoljno i država je, na čelu sa predsednikom Vučićem uradila i radi na tome da stanovništvo ne oseti posledice sankcija prema kompaniji NIS baš kao što ih nije osetilo već 54 dana, koliko su sankcije na snazi“, napisala je na Instagram nalogu.