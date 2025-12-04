Održana Revija slovenačkog filma

Organizatori su Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“ i Kulturni centar Pančeva,uz pomoć Slovenačke kinoteke i udruženja “Sava” iz Beograda.

Organizatori su Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“ i Kulturni centar Pančeva,uz pomoć Slovenačke kinoteke i udruženja “Sava” iz Beograda.

Revija slovenačkog filma predstavlja kulturnu manifestaciju koja se niz godina uspešno organizuje. Realizacija događaja ostvarena je u saradnji sa Udruženjem Slovenaca južnog Banata „Logarska dolina“, Udruženjem „Sava“ iz Beograda i Slovenačkom kinotekom, rekla je Marija Samardžić, urednica filmskog programa Kulturnog centra Pančevo.

Osim promocije kinematografije, revijom je obeleženo i rođenje velikog pisca Prešerna, istakao je Josip Veber, predsednik Udruženja Slovenaca „Logarska dolina“, uz posebnu zahvalnost Slovenačkoj kinoteci koja je omogućila besplatnu projekciju.

Za ljubitelje filma, u dvorani Kulturnog centra Pančeva prikazana su četiri ostvarenja: dva kratkometražna i dva dugometražna.

Ovaj događaj pružio je jedinstvenu priliku pančevačkoj publici da besplatno uživa u savremenoj slovenačkoj kinematografiji.