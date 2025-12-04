Kovačički glumci nastupili u Nadlaku: Vikend u znaku kulture i prijateljstva

Glumci članovi VHV scene Doma kulture “3.oktobar” iz Kovačice nastupili su u Nadlaku u Rumuniji sa predstavom „Ne šetaj se gola“. Gostovanje je organizovano u okviru saradnje koju pobratimljena mesta Kovačica i Nadlak neguju već godinama, prenosi RTV Kovačica.

Članovi pozorišnog ansambla Doma kulture „3.oktobar” iz Kovačice, zajedno sa delegacijom na čelu sa predsednikom Saveta mesne zajednice u Kovačici Adamom Jonašom, boravili su u rumunskom Nadlaku 29. i 30. novembra. Poseta je organizovana u okviru dugogodišnje saradnje dva bratska mesta, koja traje više od deset godina, što je istakao i zamenik nadlačkog gradonačelnika Jan Dušan Porubski. Program je obuhvatio učešće na zabavi posvećenoj imendanskim svečanostima Katarine i Ondreja, koju je organizovao Demokratski savez Slovaka u Rumuniji, uz nastup muzičke grupe Bašavel iz Prešova u Slovačkoj.

U nedelju je delegacija prisustvovala bogosluženju u Evangelističkoj crkvi, nakon čega je usledio obilazak grada. U večernjim satima kovačički glumci VHV scene Doma kulture „3. oktobar“ izveli su predstavu „Ne šetaj se gola“ , koja je privukla veliku pažnju nadlačke publike. Ova poseta još jednom je potvrdila dobre veze i kontinuiranu kulturnu saradnju između Kovačice i Nadlaka, mesta koje već godinama spajaju prijateljstvo i zajedničke aktivnosti.

(RTV Kovačica)