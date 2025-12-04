Višnjički: Spremni smo za novu zimsku sezonu

Tu smo da obezbedimo sve uslove za normalno funkcionisanje života u našoj opštini, ali i da predvidimo sve mere zaštite za naše najosetljvije građane

U Opštini Kovačica održana je 6. sednica Štaba za vanredne situacije opštine Kovačica, kojom je predsedavao komandant Štaba Petar Višnjički.

Sednica je održana u kabinetu predsednika opštine, a na dnevnom redu našlo se deset tačaka koje su se odnosile na razmatranje izveštaja, zapisnika, planova i dopisa značajnih za funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja na teritoriji opštine.

– U saradnji sa svim relevantnim službama i preduzećima, Centrom za socijalni rad, Vatrogasnom službom, Policijom, Domom zdravlja Kovačica, spremili smo se za novu zimsku sezonu. Tu smo da obezbedimo sve uslove za normalno funkcionisanje života u našoj opštini, ali i da predvidimo sve mere zaštite za naše najosetljvije građane. U slučaju velikih snežnih padavina – potpuno smo spremni da blagovremeno delujemo, poručio je komandant Štaba za vanredne situacije, Petar Višnjički, i podsetio da je Štab za vanredne situacije delovao i tokom leta nakon oluje koja je protutnjala našom opštinom i da je i tada pokazao spremnost i dobru međusobnu koordinaciju svih službi.

Na sednici su sve tačke dnevnog reda razmatrane u skladu sa procedurom, nakon čega su jednoglasno usvojene.

Poseban značaj imala su razmatranja planova za zimsku službu u sezoni 2025/2026, kao i Nacrt Godišnjeg plana rada Štaba za 2026. godinu, koji je takođe usvojen jednoglasno. Članovi Štaba usvojili su i više dopisa i izveštaja vezanih za organizaciju rada službi, protivgradne zaštite i drugih relevantnih institucija.

(Pančevac)