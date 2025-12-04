Kovin domaćin Festivala tradicionalne muzike Srbije i Severne Makedonije „Srma“

KOVIN – Kovin i Kavadarci još jednom su pokazali da ih spaja mnogo više od zvaničnog bratimljenja. Spajaju ih muzika, tradicija i dugogodišnje prijateljstvo. U Centru za kulturu Kovin održan je Festival tradicionalne muzike Srbije i Severne Makedonije „Srma“.

Uz zvuke tradicionalne muzike, na jednoj bini susreli su se mladi muzičari iz Kovina i njihovi gosti iz Kavadaraca. Publika je uživala u nastupima učenika Muzičke škole „Lazo Micev – Rale“ iz Kavadaraca, kao i polaznica Škole etno pevanja iz Kovina, u pratnji tamburaškog orkestra „Moravska tambura“. Specijalni gost večeri bila je beogradska etno grupa „Srma“.

„Narod se prepoznaje po kulturi i muzici. Mi, Makedonci i Srbi imamo istu muziku, jednako je osećamo. Ovaj festival nije takmičarski, već edukativni za decu iz Kavadaraca i Kovina, kako bi se upoznali sa izvornom muzikom“, kaže Zlatko Jovanov, direktor Muzičke škole „Lazo Micev – Rale“ iz Kavadaraca.

„Srma“ je više od festivala. To je dokaz da kulturne veze između Kovina i Kavadaraca ne samo traju, već iz godine u godinu postaju snažnije.

„To je višedecenijska saradnja, naročito u oblasti kulture. Trudimo se da svake godine to obogaćujemo na različite načine. Pre nekoliko dana smo bili u Kavadarcima, na njihovom festivalu dečjih pesama „Grozdoberče“, a mi imamo sličan festival „Klinci pevaju hitove“, kada oni dolaze kod nas“, istakla je Ljubica Kocić, v.d. direktora Centra za kulturu Kovin.

„Započeli smo veliki projekat sa opštinom Kovin. Reč je o Danima makedonske kulture. Napravili smo pauzu od godinu dana, ali danas smo dogovorili sa direktorkom Centra za kulturu, kao i sa rukovodstvom opštine Kovin, da nastavimo sa tim projektom. U okviru naših manifestacija – Kovinsko kulturno leto i Kavdaračko kulturno leto, naredne godine biće održani Dani makedonske kulture, kada ćemo promovisati gastronomiju, turizam, tradiciju, kulturu, muziku i pesmu“, rekao je Samuil Kapetanovski, šef kabineta gradonačelnika Kavadaraca.

Kada se zvuci dva podneblja spoje u istom ritmu, publika dobije više od koncerta – dobije priču o prijateljstvu. Festival „Srma“ zato i dalje ostaje mesto gde tradicija nije samo nasleđe, već živa veza među ljudima.

