Južni Banat: Dodeljene nagrade najboljim privrednicima

Sednica Parlamenta privrednika Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga održana je 3. decembra 2025. godine u sali „Mihajlo Pupin“ Hotela „Tamiš“ u Pančevu. Sednicom je predsedavao predsednik Parlamenta privrednika Borislav Dakić.

Na početku je usvojen zapisnik sa prve sednice Parlamenta privrednika, nakon čega je Tamara Ljubović, direktorka Direktorata PKS, predstavila ključne aktivnosti Privredne komore Srbije. Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, govorio je o aktuelnim privrednim kretanjima u zemlji, regionu i svetu. Zatim je Maja Keser-Rakić, rukovodilac Centra za usluge PKS, predstavila digitalne alate BIZ Srbija, Marketplace i Digitalni katalog izvoznika.

Članovima Parlamenta predstavljen je i Program rada RPK Južnobanatskog upravnog okruga za 2026. godinu, koji je jednoglasno usvojen. Direktor PKS–RPK Pančevo, dr Marko Ćulibrk, izneo je planove rada za narednu godinu, naglasivši značaj direktne saradnje sa privrednim društvima, jačanja dualnog obrazovanja, organizacije stručnih skupova i učešća na sajmovima.

Nakon radnog dela usledio je svečani deo sednice, tokom kojeg su uručene godišnje nagrade najuspešnijim privrednicima i privrednim društvima Južnobanatskog upravnog okruga.

Plakete PKS-a za poslovni uspeh dobili su:

u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije: AD „Hajdučica“ iz Hajdučice

u sektoru usluga: DOO „Tehnošped“ iz Pančeva

u sektoru industrije: DOO „DM MONT 2010“ iz Kačareva

Povelja Privredne komore Srbije dodeljena je Dejanu Stepaniću, direktoru DOO „Paleta“ iz Kovačice.

Jubilarne nagrade

50 godina uspešnog poslovanja:

„HIP–Petrohemija“

30 godina uspešnog poslovanja:

DOO „Premil“ Kovin

DOO „Božić i sinovi“ Pančevo

DOO „Termooprema“ Pančevo

20 godina uspešnog poslovanja:

DOO „Elektrostar“ Pančevo

DOO „Danito“ Pančevo

DOO „MP-Plast“ Pančevo

„Kuća zdravlja – OLEA“ Pančevo

Nagrade je uručio dr Marko Ćulibrk. U ime nagrađenih obratio se Jovica Božić, vlasnik i osnivač kompanije „Božić i sinovi“ DOO Pančevo.

Takođe je saopšteno da su dobitnici nagrada Privredne komore Srbije i Fabrika obuće „Parilab“ DOO Alibunar, kao i Dragoljub Kršanin, generalni direktor kompanije „Tehnomarket“ Pančevo. Njima će nagrade biti uručene na svečanoj sednici Skupštine Privredne komore Srbije.

