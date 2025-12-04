Kovin: Otvorena izložba „Portret Kovina „

U galeriji Kultunog centra u Kovinu otvorena je izložba“ Portret Kovina“. Na izložbi je predstavljeno 107 portreta nastalih 26.jula, kada Kovinci slave Sabor svetog arhangela Gavrila. Manifestacija se u Kovinu održava već četiri godie, u organizaciji Kulturnog centra i Turističke organizacije opštine Kovin, prenosi RTV Pančevo.

Već četiri godine na dan svoje slave, Sabora svetog arhangela Gavrila, koja je 26.jula, u galeriji Kulturnog centra Kovin održava se manifestacija Portret Kovina. og dana Milan Živković, majstor fotografije, fotografiše Kovince i posetioce koji dolaze na slavu. Krajem godine sve fotografije budu predstavljene na izložbi Portret Kovina. Prema rečima Milana Živkovića, ovaj događaj predstavlja zapis o nečemu što se dešavalo u Kovinu tog 26.jula, a na fotografijama gde su deca, najbolje se vidi kako vreme prolazi.

Portret Kovina zajedno organizuju Kulturni centar Kovina i Turistička organizacija iz ovog mesta, rekla je Divna Kirilov – Turistička organizacija opštine Kovin.

U Kulturnom centru su veoma ponosni na ovaj događaj koji je jedinstven u našoj zemlji, zato se već pripremaju za narednu godinu kada će po peti put biti organizvano fotografisanje za Portret Kovina, kazala je Ljubica Kocić – direktorka KC Kovin .

Na otvaranju izložbe posetioce su uveseljavali tamburaši Kovinski bećari, a organizatori napominju da svi zainteresovani će moći da pogledaju izložbu tokom decembra i za vreme novogodišnjih praznika.

