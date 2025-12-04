Srbija ima uskladišteno oko 540 miliona kubika gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj

Vesti Društvo

BEOGRAD – Srbija ima rezerve od oko 540 miliona kubika gasa u Banatskom dvoru i u skladištima u Mađarskoj, saznaje Tanjug.

U Mađarskoj je uskladišteno nešto više od 180 miliona kubika gasa za potrebe Srbije.
Ukoliko Srbija uskoro ne postigne ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom moraće tokom zime da se osloni na svoje gasne rezerve, na gas koji već dobija iz Azerbejdžana, kao i na alternativne pravce snabdevanja za nove isporuke. Takođe, Srbija bi mogla da dobija gas preko gasne interkonekcije sa Bugarskom, koji je povezan sa Južnim gasnim koridorom i kaspijskim regionom.

Srbija je ranije ugovorila sa Azerbejdžanom do 400 miliona kubika gasa godišnje, a u septembru je tokom posete Bakuu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila da je sa Azerbejdžanom dogovoren i novi ugovor o dodatnom snabdevanju Srbije gasom i da će Srbija u zimskim mesecima dobiti dodatne količine gasa iz te zemlje.

Turskim odnosno balkanskim tokom, preko kojeg stiže gas u Srbiju preko Bugarske do sada se isključivo transportovao ruski gas. Tehnički je moguće da se tim gasovodom transportuje i gas drugog porekla, ali je infrastruktura pre svega rezervisana za ruski gas.

Srbija će se u narednim godinama oslanjati i na gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Ruminijom, čija je gradnja planirana do kraja 2027. godine. Naša zemlja bi preko gasovoda sa Severnom Makedonijom mogla da dobija gas preko grčke luke Aleksandropolis, gde tankeri dopremaju u LNG terminal tečni prirodni gas i raznih zemalja, a sve više američki.

Kada je reč o gasnoj interkonekciji sa Ruminijom, Srbija bi mogla da dobija gas iz gasovoda BRUA koji ima za cilj da poveže Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Austriju. Srbija, takođe radi na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, gde će naredne godine minimalni kapacitet skladištenja iznositi 750 miliona metara kubnih gasa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u utorak da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.

„Oko gasa, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor, mi u ponedeljak pokrećemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani“, rekao je Vučić u Predsedništvu posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Minimalne su šanse, kako je objavila Politika, da naša zemlja do kraja nedelje dobije novi gasni ugovor, ali ćemo i pored vrlo teške situacije zimu uspeti da preguramo. Kako je navedeno, u slučaju da potrošnja u našoj zemlji bude u pojedinim danima i veća od 20 miliona kubika, gasa će biti dovoljno.

Takođe Mađari su, kako je preneo Nacionalni energetski komitet Srbije, spremni da kupuju gas iz Crnog mora.

(Tanjug)

