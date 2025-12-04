Bajatović: Stečaj za NIS loša opcija, nisam za nacionalizaciju
BEOGRAD – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je stečaj za Naftnu industriju Srbije (NIS), koji se poslednjih dana spominje, loša opcija i da misli da država Srbija to neće dozvoliti, što prema njegovim rečima pokazuje i ponašanje Vlade Sbije i Narodne banke Srbije, kao i da on nije ni za opciju nacionalizacije NIS-a.
On je rekao da država kada istekne ranije pomenutih 50 dana čekanja, odnosno sada već 41 dan, posle toga mora da nađe rešenje i da misli da će goriva biti.
Dodao je da sve što je oteto može i da se vrati i ocenio da je nacionalizacija pravno bolja od stečaja.
Istakao je da je suština u ovom procesu koju mi moramo da gledamo da Naftna industrija Srbije radi.
Naveo je da je sigurno da će država obezbeđivati iz uvoza sukcesivno ono što nam je potrebno, ali da to nije rešenje, jer ne može dugoročno da se nadoknadi NIS.
Prema njegovim rečima nisu najopasnije sankcije oko nafte već sekundarne finansijske sankcije.
Istakao je da je država iznela jasan stav da ne želi da Naftna industrija Srbije propadne zato što je u ruskom vlasništvu i da pitanje NIS-a mora da se reši i da kompanija mora da radi.
Kada je reč o plaćanju karticama rekao je da ono za sada funkcioniše zahvaljujući odluci države Srbije, pa može da se plaća Dinom, e-bankingom i naravno gotovinom.
Bajatović je ocenio da je slučaj NIS jedna velika igra živaca i da Srbija mora još neko vreme da izdrži.
Gasne krize neće biti, uskoro očekujem ugovor sa Rusijom a postoji i opcija B.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će uskoro biti postignut ugovor o gasnom aranžmanu sa Rusijom, ali da postoji i „opcija B“ da se gas kupi od trgovaca na tržištu.
Bajatović je rekao da imamo i velike zalihe i poručio da nikakve gasne krize neće biti.
„Nikakve gasne krize neće biti, pošto imamo opciju A, a to je ruski ugovor koji uskoro očekujem. Postoji i opcija B da kupujemo od trgovaca na tržištu. U ovom momentu bi to moglo da se nadoknadi jer su nam zalihe ogromne. I treća stvar je da deo energenata, pre svega recimo ovde u Beogradu, možete supstitucijom mazutom da uštedite dnevno tri miliona metara kubnih gasa, što uopšte nisu male količine“, rekao je Bajatović za TV Prva.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre dva dana da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.