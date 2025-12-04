Bajatović: Stečaj za NIS loša opcija, nisam za nacionalizaciju

BEOGRAD – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je stečaj za Naftnu industriju Srbije (NIS), koji se poslednjih dana spominje, loša opcija i da misli da država Srbija to neće dozvoliti, što prema njegovim rečima pokazuje i ponašanje Vlade Sbije i Narodne banke Srbije, kao i da on nije ni za opciju nacionalizacije NIS-a.

On je rekao da država kada istekne ranije pomenutih 50 dana čekanja, odnosno sada već 41 dan, posle toga mora da nađe rešenje i da misli da će goriva biti.

„Stečaj nije dobar, dugo traje ta procedura. Mislim da država, jedan takav strateški resurs kao što je Naftna industrija Srbije, neće prodavati iz stečaja ili slično. Druga opcija je nacionalizacija. Ne bih isključio razmišljanje o tome ali smatram da to nije dobar potez. Patrijarh Pavle je govorio da sve što je oteto je prokleto“, rekao je Bajatović za Prvu.

Dodao je da sve što je oteto može i da se vrati i ocenio da je nacionalizacija pravno bolja od stečaja.

Istakao je da je suština u ovom procesu koju mi moramo da gledamo da Naftna industrija Srbije radi.

„Šta to znači? Mi ne možemo tako lako da nadoknadimo proizvodnju i preradu nafte u Srbiji. Rat može da se zaustavi za godinu dana, sednu Putin i Tramp, dogovore se, a ti treba da kupiš nove brodove, napraviš nove pumpe, nove cisterne, da zaposliš nove ljude. Pa ko će to da uradi za biznis, za koji ne zna koliko će trajati. Da vas podsetim, nekad smo imali novosadsku rafineriju. Svaka jugoslovenska republika, čini mi se, osim Crne Gore, imala je svoju rafineriju. Znači, to je deo suvereniteta jedne države“, istakao je on.

Naveo je da je sigurno da će država obezbeđivati iz uvoza sukcesivno ono što nam je potrebno, ali da to nije rešenje, jer ne može dugoročno da se nadoknadi NIS.

Prema njegovim rečima nisu najopasnije sankcije oko nafte već sekundarne finansijske sankcije.

„Kako ćete da kupite rezervne delove, s kim ćete da poslujete, da li će banke da vam se naplate pa proglase dospelim. Dakle, to su opcije o kojima je razmišljala država Srbije. Mi smo opredelili 1,6 milijardi evra, to je neka brza procena tržišne kapitalizacije Naftne industrije Srbije i mi smo rekli, da smo raspoloženi da kupimo, da platimo i da preplatimo i to je jasno rečeno i na vladi i u skupštini od strane skupštinske većine“, rekao je Bajatović.

Istakao je da je država iznela jasan stav da ne želi da Naftna industrija Srbije propadne zato što je u ruskom vlasništvu i da pitanje NIS-a mora da se reši i da kompanija mora da radi.

Kada je reč o plaćanju karticama rekao je da ono za sada funkcioniše zahvaljujući odluci države Srbije, pa može da se plaća Dinom, e-bankingom i naravno gotovinom.

Bajatović je ocenio da je slučaj NIS jedna velika igra živaca i da Srbija mora još neko vreme da izdrži.

Gasne krize neće biti, uskoro očekujem ugovor sa Rusijom a postoji i opcija B.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će uskoro biti postignut ugovor o gasnom aranžmanu sa Rusijom, ali da postoji i „opcija B“ da se gas kupi od trgovaca na tržištu.

Bajatović je rekao da imamo i velike zalihe i poručio da nikakve gasne krize neće biti. „Nikakve gasne krize neće biti, pošto imamo opciju A, a to je ruski ugovor koji uskoro očekujem. Postoji i opcija B da kupujemo od trgovaca na tržištu. U ovom momentu bi to moglo da se nadoknadi jer su nam zalihe ogromne. I treća stvar je da deo energenata, pre svega recimo ovde u Beogradu, možete supstitucijom mazutom da uštedite dnevno tri miliona metara kubnih gasa, što uopšte nisu male količine“, rekao je Bajatović za TV Prva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre dva dana da će Srbija ukoliko do petka ne bude dobila gasni ugovor sa Rusijom već od ponedeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa na nekoj drugoj strani.

„Oko gasa, ukoliko do petka ne dobijemo ugovor, mi u ponedeljak pokrećemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani“, rekao je on na konferenciji za medije posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.