Oglasio se “Batut”: Više od 6.500 obolelih od ove zarazne bolesti za samo 7 dana

U Srbiji je povećan broj pacijenata sa oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama, kao i onih kod kojih je registrovan virus gripa.

Prema novom izveštaju Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, povećana je stopa oboljenja sličnih gripu, ali i respiratornih infekcija u odnosu na prošlu nedelju.

Od 29. septembra se kontinuirano sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, a ovo su najnoviji podaci Batuta.

U toku 48. izveštajne nedelje, od 24.11.2025. do 30.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 98,22/100.000 stanovnika.

Zabeležena stopa je viša za 4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući, navodi se u saopštenju.

U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 323,06/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (199,47/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

U toku 48. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.607 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 945,57/100.000 stanovnika.

Zabeležena stopa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2% niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Grip

U 48. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog, Pomoravskog okruga i grada Beograda, saopštio je Batut.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 48. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog okruga.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA

Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija), navode iz Batuta.

U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10% i iznosio je 15%. Medijana procenta pozitivnosti za 22 zemlje je iznosila 6% (opseg: 0–49%).

U 47. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite dominantno su detektovani su virusi gripa tip A (99%), sa učešćem A(H3) od 81% i A(H1)pdm09 od 19%.

Od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri su prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

