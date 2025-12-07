Poznat datum kada se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta

Železnička pruga Beograd–Budimpešta biće otvorena 20. februara, najavio je mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar.

On je tokom saslušanja pred skupštinskim Odborom za ekonomska pitanja rekao da nije u mogućnosti da otkrije uslove ugovora o zajmu sa kineskim partnerima za izgradnju ove železničke pruge jer je to, kako je naveo, „poslovna tajna koja može biti objavljena samo uz saglasnost obe strane“, prenosi mađarski list na nemačkom jeziku Budapester cajtung.

Prema njegovim rečima, radovi u Mađarskoj „napreduju dobrim tempom“, posebno nakon ubrzanja građevinskih aktivnosti u proteklom periodu, a u Srbiji su završeni deonica Beograd-Subotica i srpski deo pruge Beograd-Budimpešta.

„Vozovi bi na pruzi Beograd-Budimpešta kroz Mađarsku trebalo da saobraćaju brzinom do 160 kilometara na sat“, rekao je mađarski ministar.

Prema njegovim rečima, nedavno odobreni kredit Evropske investicione banke (EIB) od skoro 800 milijardi forinti (oko 2,1 milijardu evra) omogućiće realizaciju projekta obnove mađarske železničke infrastrukture.

„Rekonstrukcija 1.000 kilometara železničke pruge može da počne u bliskoj budućnosti“, istakao je Lazar i dodao da je finansiranje je u potpunosti obezbeđeno.

(B92)