Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. godini

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da u 2026. godini očekuje velike uspehe Srbije i promenjeno lice zemlje, kao i da se zajedno sa građanima osigura još bolji životni standard.

„Mnogo se radujem svemu što nam predstoji u 2026. godini. Očekujem velike uspehe Srbije i potpuno promenjeno lice naše zemlje”, naveo je Vučić na Instagram nalogu „budućnostsrbijeav”.

Vučić je u videu na Instagram nalogu „budućnostsrbijeav“ kazao da će se u januaru krenuti sa velikim projektima.

„Mnogo sam srećan zbog velikih projekata i u januaru krećemo i sa Prirodnjačkim muzejom i sa akvarijumom i sa Muzejom istorije Srbije, a za nekoliko dana otvaramo autoput, deonicu od Vrnjačke banje do ulaska u Kraljevo, do Vrbe u dužini od 14,3 kilometara“, rekao je Vučić dok je vozio automobila do gradilišta Ekspa u društvu sa ministrom finansija Sinišom Malim.

Istakao je da se raduje što će da vidi napredak i rezultate koje će, kako je najavio, građani moći da vide sledeće godine.

Kako je dodao, očekuje da zajedno sa narodom Srbije osigura još bolji životni standard svih građana, preneo je Tanjug.