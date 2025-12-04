Politika Vesti

Vučić: Očekujem velike uspehe Srbije u 2026. godini

04.12.2025

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da u 2026. godini očekuje velike uspehe Srbije i promenjeno lice zemlje, kao i da se zajedno sa građanima osigura još bolji životni standard.

„Mnogo se radujem svemu što nam predstoji u 2026. godini. Očekujem velike uspehe Srbije i potpuno promenjeno lice naše zemlje”, naveo je Vučić na Instagram nalogu „budućnostsrbijeav”.

Vučić je u videu na Instagram nalogu „budućnostsrbijeav“ kazao da će se u januaru krenuti sa velikim projektima.

„Mnogo sam srećan zbog velikih projekata i u januaru krećemo i sa Prirodnjačkim muzejom i sa akvarijumom i sa Muzejom istorije Srbije, a za nekoliko dana otvaramo autoput, deonicu od Vrnjačke banje do ulaska u Kraljevo, do Vrbe u dužini od 14,3 kilometara“, rekao je Vučić dok je vozio automobila do gradilišta Ekspa u društvu sa ministrom finansija Sinišom Malim.

Istakao je da se raduje što će da vidi napredak i rezultate koje će, kako je najavio, građani moći da vide sledeće godine.

