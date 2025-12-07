Savet za kulturu opštine Kovačica i Dom kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora raspisali su 9. konkurs „Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista“, koji će ove godine biti posvećen temama „Mašta, upornost i rad pomeraju granice nemogućeg“ i značajnim jubilejima – 90 godina od osnivanja Pupinovog narodnog doma, 110 godina od osnivanja NASE i 125 godina od otkrića Pupinovog kalema.

Konkurs je otvoren do 15. februara naredne godine, dok će rezultati biti objavljeni deset dana kasnije, odnosno 25. februara. Učesnici svoje radove mogu slati u okviru pet oblasti – likovno, muzičko, književno stvaralaštvo i multimedija. Takmičari će biti svrstani po kategorijama i to deca školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog razreda, potom u kategoriju srednjoškolaca i studenata i u kategoruju odraslih. Radovi se šalju na adresu Doma kulture „Mihajlo Pupin“ u Idvoru , Ulica Ive Lole Ribara 47 i na adresu Opštine Kovačica, Maršala Tita 50, sa naznakom „za konkurs“, ili na imejl savetzakulturu.ok@gmail.com.

Sveukupni pobednik konkursa biće nagrađen „Grand prijem”, a pobednici po kategorijama Pupinovim medaljama za kreaciju.

Organizatori, Savet za kulturu SO Kovačica i Dom kulture „Mihajlo Pupin” u Idvoru, ističu da je suština konkursa da talenti, stvaraoci i poštovaoci lika i dela Mihajla Pupina radovima doprinesu očuvanju njegovog nasleđa i podstaknu stvaralački duh u zajednici.