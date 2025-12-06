Ovo su cene jelki i novogodišnje dekoracije

Kako se približava Nova godina, prodavci širom zemlje već uveliko ulaze u praznični ritam. Sa prvim hladnim danima stigla je i tradicionalno povećana potražnja za jelkama, ukrasima i svetlucavom dekoracijom koja unosi prazničnu atmosferu u domove.



Na pijacama, u marketima i specijalizovanim sezonskim radnjama kupce dočekuju bogate ponude prirodnih i veštačkih jelki. Cene prirodnih jelki variraju u zavisnosti od veličine i vrste, manje koštaju oko 4.000 dinara, dok za veće, gušće primerke treba izdvojiti i do 22.000 dinara.

Sve je izraženiji i trend kupovine plastičnih jelki. Kupci naročito biraju modele koji izgledom verno podsećaju na prirodne, a upravo takve jelke spadaju u skuplju kategoriju zbog svoje realističnosti i dugotrajnosti, nakon jedne kupovine mogu se koristiti više godina.

Praznična dekoracija nudi širok spektar izbora, od klasičnih kuglica i mašni, preko ručno izrađenih ukrasa, pa do sezonske rasvete i ukrasnih venčića. Cena pojedinačnih ukrasa u proseku je oko 200 dinara, dok se venčići kreću u rasponu od 700 do 2.000 dinara, zavisno od materijala i ručne izrade.

Posebno je živo na pijacama, gde prodavci sa osmehom primećuju porast interesovanja među stranim kupcima. Najviše troše posetioci iz Rusije, kako kažu prodavci, kupuju brzo, odlučno i uglavnom bez postavljanja pitanja o ceni. Najtraženiji proizvodi i dalje su prirodne jelke i bogato dekorisani ukrasi.

Po gužvama i ranom prazničnom raspoloženju može se zaključiti da će mnoge jelke ove godine biti okićene čak i pre početka decembra. Trgovci navode da je sezona praktično već počela, i prema svemu sudeći, biće jedna od najuspešnijih u poslednjih nekoliko godina, prenosi Kamatica.