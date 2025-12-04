SAD produžile dozvolu Lukoilu za međunarodne operacije

Sjedinjene Američke Države produžile su danas dozvolu za određene međunarodne operacije Lukoila do 29. aprila 2026.

Reč je o ažuriranoj verziji prethodnog režima dozvola, a licenca precizira koje vrste finansijskih i komercijalnih aktivnosti mogu da se nastave, uprkos sankcionom okviru koji važi za ruske subjekte.

Istovremeno, OFAC je objavio i novo često postavljano pitanje (FAQ 1225) koje dodatno pojašnjava primenu američkih sankcija u vezi sa određenim transakcijama obuhvaćenim ruskim režimom ograničenja.

Detalji FAQ-a, kao i sama licenca 128B, objavljeni su na zvaničnoj stranici Ministarstva finansija SAD i stupaju na snagu danom objave, 4. decembra 2025.

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija Lukoilu do 26. februara

Prethodno je Vlada Velike Britanije odložila uvođenje sankcija međunarodnoj jedinici ruske naftne kompanije Lukoil.

Kancelarija za sprovođenje finansijskih sankcija Velike Britanije saopštila je da produžava primenu sankcija protiv ”Lukoil International GmbH” i njenih podružnica do 26. februara, a mera o odlaganju trebalo bi da stupi na snagu neposredno pre ponoći u petak, 28. novembra.

Lukoil druga kompanija u Srbiji po broju pumpi

Lukoil Srbija d.o.o, ćerka-preduzeće PJSC “LUKOIL” je društvo sa ograničenom odgovornošću za promet naftnih derivata i zauzima drugo mesto po broju benzinskih stanica na tržištu Republike Srbije, navedeno je na sajtu kompanije.

U kompaniji “LUKOIL SRBIJA” d.o.o. radi oko 180 zaposlenih, a kroz partnersku – dilersku mrežu kompanija zapošljava još oko 800 ljudi.

“LUKOIL SRBIJA” d.o.o. posluje kroz mrežu od 112 aktivnih benzinskih stanica širom Srbije, kao i dva naftna skladišta u Doljevcu i Ostružnici

Američki predsednik Donald Tramp uveo je 22. oktobra sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini koje su usmerene na naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft.

(Pančevac)