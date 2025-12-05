Kreativno o bezbednosti: Likovni konkurs za prvake opštine Plandište

Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa osnovnim školama sa teritorije Opštine Plandište, raspisala je „Novogodišnji likovni konkurs“ za učenike prvog razreda osnovne škole na temu „Bezbedan saobraćaj mojim očima“. Likovni rad može biti urađen tehnikom po izboru (crtež, tempera, flomasteri, grafitna olovka, kolaž i dr.) u preporučenom formatu A4 ili A3.

Svaki rad mora biti originalan i samostalno urađen. Na poleđini rada obavezno navesti: ime i prezime učenika, razred i odeljenje, školu, mesto, adresu i kontakt osobu uz odgovarajući broj telefona i imejl adresu.

Radove slati na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja (Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd) sa naznakom “ZA NOVOGODIŠNjI LIKOVNI KONKURS – ne otvarati” najkasnije do 22. decembra 2025. godine. Radovi poslati nakon propisanog roka neće biti razmatrani. Agencija za bezbednost saobraćaja će objaviti rezultate Konkursa do kraja januara 2026. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavni obrazac možete naći na zvaničnoj stranici Opštine Plandište