  Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Novi zakon o vojsci omogućiće profesionalnim vojnicima bolji status i izvesniju budućnost, rekao je za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić. Ministar kaže da pripreme za vraćanje obaveznog vojnog roka idu prema planu, a da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o vojsci, koje predviđaju efikasniju organizaciju i funkcionisanje vojske, kao i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika.

„Zakonom iz 2006. i izmenama iz 2007. godine nije bilo predviđeno da profesionalni vojnici budu primljeni u jedinice VS na neodređeno vreme. Posle napunjene 53 godine ti ljudi su otpuštani iz vojske jer su do tada radili isključivo pod ugovorom. Sagledavajući situaciju u VS shvatili smo da veliki broj ljudi nije znao šta posle otpusta iz vojske. Izmenama zakona omogućili smo profesionalnim vojnicima da mogu da budu primljeni na neodređeno vreme, što će svakako povećati motivisanost i tih ljudi, i onih koji će tek doći u VS. Oni sada mogu da planiraju svoju budućnost i budućnost svojih porodica, a reč je o 10.000 ljudi“, objasnio je u razgovoru za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.

Što se tiče polemike u parlamentu vođene oko člana 19 zakona, a koji se tiče ingerencija predsednika i hijerahije u vojsci ministar odbrane kaže da kada je reč o komandi ništa neće biti promenjeno.

„Izmena zakona koji je usvojen neće promeniti ništa na tom polju. Reč je o političkom spinu, nema ništa iza toga“, rekao je Gašić

Posle 14 godina, u srpskoj državnoj kasi predviđen je novac za obavezno služenje vojnog roka.

„Proteklih godinu dana se intezivno radilo na tome da bi vojni rok mogao da bude vraćen. Samo u ovoj godini 125 objekata je renovirano, a ima još objekata koje treba renovirati a oštećeni su u bombardovanju. Za prvo vreme reč je o 75 dana vojne obuke, oni će i posle odsluženja vojnog roka kao vojni obveznici biti pozivani na vežbe. Kroz sagledavanje mogućnosti i potreba i vojske i mladih ljudi donosićemo odluke. Mislim da je u ovom trenutku to optimalno rešenje“, rekao je ministar odbrane.

Kada je reč o bezbednosti zemlje i okruženja ministar kaže da je i pored svakodnevnih izazova situacija stabilna. Vesti o kupovini oružja od strane Hrvatske kao i turski dronovi na teritoriji Kosova i Metohije za ministra odbrane nisu iznenađenje.

„Više nije vest da se bilo ko u svetu naoružava. Vojska Srbije je akter stabilnosti u regionu, velika stavka u budžetu su nova ulaganja u opremanje vojske. Pomno pratimo događaje u svetu, a mudra politika da imamo prijatelje na sve četiri strane sveta omogućava nam da opremu kupujemo po povoljnijoj ceni. Naša namenska industrija i vojni instituti predano rade na usvajanju novih znanja, to nije proces koji traje godinu dana već 12 godina, gde smo od jedne uništene vojske stigli do moderne i opremljene“, rekao je u razgovoru za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.

(RTS)