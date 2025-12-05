Skinuta srpska zastava sa zvonare crkve u Lipljanu

Nepoznati počionioci su sinoć oko 18 časova skinuli i odneli trobojku Srpske pravoslavne crkve sa ocilima iz porte crkve u Lipljanu.

Kako je RTS-u potvrđeno iz crkvene opštine u Lipljanu, zastavu je sa zvonare skinula osoba koja je preko glave nosila fantomku, o čemu svedoče snimci sa nadzorne kamere.

Zastava je postavljena juče povodom hramovne slave crkve Vavedenja Presvete Bogorodice.

Slučaj je prijavljen policiji.

Nepoznati počinioci su takođe u junu 2023. godine skinuli zastavu sa zvonare u lipljanskoj crkvi.

(RTS)