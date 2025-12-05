Skinuta srpska zastava sa zvonare crkve u Lipljanu

Nove cene goriva: Dizel jefiniji, cena benzina nepromenjena
10:59
05.12.2025
Nepoznati počionioci su sinoć oko 18 časova skinuli i odneli trobojku Srpske pravoslavne crkve sa ocilima iz porte crkve u Lipljanu.
Kako je RTS-u potvrđeno iz crkvene opštine u Lipljanu, zastavu je sa zvonare skinula osoba koja je preko glave nosila fantomku, o čemu svedoče snimci sa nadzorne kamere.
Zastava je postavljena juče povodom hramovne slave crkve Vavedenja Presvete Bogorodice.
Slučaj je prijavljen policiji.
Nepoznati počinioci su takođe u junu 2023. godine skinuli zastavu sa zvonare u lipljanskoj crkvi.
(RTS)
10:00
05.12.2025
09:57
05.12.2025
09:49
05.12.2025
13:30
03.12.2025
11:20
03.12.2025
eur
117.41 RSD
aud
66.53 RSD
cad
72.12 RSD
sek
10.73 RSD
chf
125.71 RSD
gbp
134.28 RSD
usd
100.71 RSD
bam
60.03 RSD
09:49
05.12.2025
09:45
05.12.2025
Veruje se da ako na današnji dan slušate omiljene pesme, budete veseli i raspevani, cela naredna godina će vam proći u radosti i veselju.
08:30
05.12.2025