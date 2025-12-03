O funkcionalnosti korporativnih kartica NIS-a

Kompanija NIS obaveštava javnost da su sve korporativne kartice funkcionalne i da kompanija u ovom trenutku nastavlja da ispunjava ugovorne obaveze prema korporativnim klijentima.

Na maloprodajnim objektima kompanije prodaja goriva se odvija uobičajeno i bez prekida, a plaćanje se može obaviti gotovinom, DINA platnim karticama ili m-banking aplikacijom svih banaka putem opcije “IPS Pokaži“. NIS ostaje posvećen naporima da u ovoj situaciji obezbedi stabilno snabdevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata.

Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, NIS će blagovremeno obavestiti javnost. NIS ovim putem još jednom izražava zahvalnost svojim potrošačima i poslovnim partnerima na ukazanom poverenju i razumevanju za okolnosti u kojima kompanija

(Pančevac)