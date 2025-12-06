Od 1. januara doznake odlaze u prošlost: Usvojen Zakon o e-Bolovanju u Srbiji

Na trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini, usvojen je Zakon o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja “e-Bolovanje – Poslodavac”.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da je uvođenje sistema eBolovanje jedan od ključnih koraka u digitalizaciji javne uprave i zdravstvenog sistema, a da ovaj Zakon i uspostavljanje softverskog rešenja “e-Bolovanje-Poslodavac” predstavljaju ključan preduslov za funkcionisanje ukupnog sistema eBolovanje i omogućavanje brojnih prednosti i olakšica za poslodavce i zaposlene.

– Od 1. januara 2026. godine, sistem eBolovanje omogućiće da izabrani lekar u sistemu izda elektronsku doznaku, a o čemu će poslodavci biti blagovremeno obavešteni elektronskim putem. Na ovaj način ukida se potreba za dostavljanjem papirnih dokumenata, što je od velikog značaja za zaposlene i predstavlja još jedan odlazak manje na šaltere. Za zdravstveni sistem, prednosti se ogledaju u smanjenju administrativnog opterećenja, eliminaciji duplih unosa i smanjenju grešaka koje nastaju ručnim popunjavanjem podataka o bolovanjima – naveo je Jovanović.

Sistem donosi brojne prednosti i poslodavcima poput elektronskog načina podnošenja prigovora i zahteva, kao i praćenja informacija u vezi sa bolovanjem, uštedu vremena i resursa, veću pouzdanost i transparentnost u postupanju, kao i viši nivo pravne sigurnosti.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu će u narednom periodu sprovesti niz aktivnosti kako bi državnu upravu i privredu detaljno informisala o korišćenju softverskog rešenja “e-Bolovanje – Poslodavac”.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu još jednom se zahvaljuje svima koji su učestvovali u izradi Zakona: Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu privrede, kao i na podršci UNDP i NALED.

(Pančevac)