Održan humanitarni koncert za Konstantina Nečeskog

Kulturni centar Pančeva, bio je mesto okupljanja svih ljudi dobre volje na Humanitarnom koncertu i bazaru za Konstantina Nečeskog (2005) iz Pančeva, kome je potrebna operacija lečenja slepila. Događaj je drugi u nizu koji Učenički parlament Tehničke škole „23. maj“organizuje uz podršku direktorke i profesora ove obrazovne ustanove.

U Kulturnom centru Pančeva održan je humanitarni koncert i bazar, a sav prihod namenjen je Konstantinovom lečenju, kojem je potrebna operacija očiju. Akciju je organizovao Učenički parlament Tehničke škole „23. maj“, uz podršku nastavničkog osoblja, kao nastavak humanitarnih aktivnosti ove škole,rekla je Marija Petković- direktor Tehničke škole “23 maj” .

Pored učenika iz Tehničke škole “23.maj”, nastupili su đaci iz Muzičke škole i Baletske škole zatim Dečiji hor i Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, kao i članovi kulturno-umetničkih društava „Abrašević”, „Stanko Paunović” i „Neolit”.

Za odlazak na prvi tretman Konstantinu je potrebno 1.581.818 dinara, a troškovi obuhvataju operativni zahvat, prevod medicinske dokumentacije, putne troškove i boravak tokom lečenja.

Jedan deo novca je sakupljen pa je i cilj bliži– da konačno vidi svet oko sebe.

Sledeći događaj za prikupljanje sredstava zakazan je za 23.decembar u klubu “Apolo”. Ako niste u mogućnosti da prisustvujete koncertu, a želite da pomognete Konstantinu, donaciju možete uplatiti i na neki od računa .

(RTV Pančevo)