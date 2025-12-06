Plandište: Večeras godišnji koncert kulturno umetničkih društava

PLANDIŠTE – Kulturno umetničko društvo Vuk Karadžić Plandište, u saradnji sa Kulturnim centrom Plandište i ove godine organizuje tradicionalni Godišnji koncert pod nazivom „Koncert prijateljstva“. Umetnički program najavljen je za subotu 06. decembra sa početkom u 19 časova u bioskopskoj sali Kulturnog centra Plandište.

Prema najavama organizatora, za ovaj koncerta pripremljeni su nastupi kulturno umetničkih društava sa teritorije opštine Plandište, kao i gostiju iznenađenja. Uz ansambl iz Plandišta, svoje tradicionalne igre i nošnju imaće prilike da predstave i gostujući ansambli. Do sada su nastupe potvrdili KUD Srem Jakovo, KUD Vinogradar Gudurica, KUD Mladost Velika Greda, uz domaćine.

Kroz pesmu i igru, prikazivanje tradicionalnih igara, predstavnici folklornih ansambla potrudiće se da dočaraju bogatstvo narodog folklora, kreativne sposobnosti igrača i iznad svega umetnički dojam i maštovitost samih koreografa.

KUD Vuk Karadžić Plandište poziva sve građane Opštine Plandište da dođu i uživaju u tradiciji i kulturi, folklornoj predstavi, igrama i plesovima, na koncertu koji se obeležava u čast 25 godina postojanja.

(Pančevac)