Vlajkovac: Rekonstukcija platoa ispred Rumunske crkve

Plato ispred Rumunske pravoslavne crkve u Vlajkovcu dočekao je svoju rekonstrukciju, a radovi teku i na izgradnji dva velika parkinga u centru sela.

Ovi projekti finansirani su sredstvima mesnog samodoprinosa, koji su meštani izdvajali godinama, a zahvaljujući kom je ovo selo danas jedno od najuređenijih na teritoriji Grada Vršca.

Mesni samodoprinos izglasan je referendumom 2016. godine, a omogućio je realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata koji su znatno poboljšali uslove života u selu. Rezultati su vidljivi u svakom delu sela, ističe Safet Tihić, predsednik Saveta MZ.

– Tokom proteklih godina, završili smo radove na seoskoj kapeli, asfaltirali put do groblja, postavili novu rasvetu i ogradu, te rekonstruisali fudbalsko igralište sa novom ogradom i svlačionicama. U centru sela urađena je pešačka staza, kompletno je obnovljena zgrada Mesne zajednice, renoviran je i prostor u Domu kulture koji koriste penzioneri, a asfaltirali smo i više ulica – naveo je Tihić, dodajući da je za rešavanje nagomilanih problema od presudnog značaja bilo upravo racionalno korišćenje sredstava samodoprinosa.

Radovi na novom platou i parkinzima još jedna su potvrda da i mala sela mogu da ostvare velike pomake, ukoliko se sredstva ulažu domaćinski. Tim povodom je član Gradskog veća Slaviša Maksimović naglasio da se posvećeno radi na unapređenju uslova života u selima.

– Zajednički cilj je da uslovi života u selima budu što sličniji uslovima u gradu. Poseban potencijal vidimo u razvoju nautičkog, lovnog i ribolovnog turizma u Vlajkovcu, što može doprineti i promociji celog okruga – rekao je Maksimović.

