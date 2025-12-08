Južni Banat na 19. sajmu “Etno hrana i piće”

Nagrade nisu zaobišle štand Južnog Banata, pa je Dušan Đurica, iz Kovačice nagrađen specijalnom nagradom za livadski med i Duca Cake Pops iz Pančeva je dobila specijalno priznanje za proizvod pite pune fila.

Na ovogodišnjem sajmu, od 4. do 7. decembra, nastupilo je više od 300 izlagača, a predstavljeno je više od 3.000 različitih proizvoda na štandovima učesnika uz izuzetno dobru posetu sajma.



U zajedničkom nastupu udruženja iz južnog Banata, učestvovali su: Udruženje žena “Etno kutak“ iz Kačareva, Udruženje žena Pančevke- Gornji grad i Udruženje žena „Dolovke“ sa kolačima i pecivima i promovišući svoju ponudu, kao i zanatska radnja „Jovovača“ iz Kačareva sa nagrađivanim voćnim rakijama. Na našem štandu je nastupilo poljoprivredno gazdinstvo Glogovac iz Kačareva sa paletom više vrsta pasti od lešnika kao i proizvođač prirodne kozmetike „ESTERA“ iz Pančeva.

Proizvodnju meda predstavio je Dušan Đurica, iz Kovačice, više puta nagrađivan na ovom sajmu i po prvi put Pčelinjak Krstić iz Ilandže. Zapažen nastup je bio nastup gazdinstva Dejana Đukića pod nazivom „Lalino zlato“ iz Crepaje, sa proizvodima od bundeve i poljoprivredno gazdinstvo Jarkovački iz Dolova, proizvođač raznih prerađevina od povrća iz grupe proizvoda zimnica. Po prvi put je nastupila Duca Cake Pops iz Pančeva sa svojim poslasticama, kao i proizvođač integralnih keksova „Experta Piramida“ iz Sefkerina.

Kao i svake godine nagrade nisu zaobišle štand Južnog Banata, pa je Dušan Đurica, iz Kovačice nagrađen specijalnom nagradom za livadski med i Duca Cake Pops iz Pančeva je dobila specijalno priznanje za proizvod pite pune fila. Pored njih Udruženju žena „Dolovke“ je uručena zahvalnica za kontinuitet i podršku ovoj sajamskoj manifestaciji.

Sajam je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Grada Beograda, a proizvođači su se predstavili uz podršku Privredne komore Srbije i uz pomoć Zadružnog saveza Srbije. Region Južnog Banata se predstavio šesnaesti put u organizaciji PKS- Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga i uz podršku Regionalne razvojne agencije Južni Banat.

