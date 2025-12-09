Vršac: Zaštita i podrška ženama

Cilj skupa bio je predstavljanje dostignuća različitih projekata i razmena iskustava u unapređenju institucionalnog odgovora na nasilje.

VRŠAC – U Svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu održana je panel diskusija posvećena unapređenju sistema zaštite i podrške ženama koje su pretrpele nasilje, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nemačke razvojne saradnje u Srbiji (GIZ).

Panel posvećen unapređenju sistema zaštite i podrške ženama koje su pretrpele nasilje okupio je predstavnike državnih institucija, lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, policije, kao i organizacija civilnog sektora koje rade u oblasti zaštite žena. Cilj skupa bio je predstavljanje dostignuća različitih projekata i razmena iskustava u unapređenju institucionalnog odgovora na nasilje.

Poseban akcenat stavljen je na projekat „Bezbedna žena – jaka zajednica“, realizovan u partnerstvu sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti“Dr Slavoljub Bakalović“. Projekat je trajao 22 meseca i doneo uspostavljanje integrisanog modela podrške, kao i formiranje Centra za socio-ekonomsku pomoć ženama žrtvama nasilja. Kroz program je podršku dobilo 12 žena, dok je više od 2.000 građana informisano o aktivnostima putem javnih događaja i medija.

Učesnici panela istakli su da nasilje nad ženama ostaje jedan od najčešćih problema u porodičnim i partnerskim odnosima, te da je neophodna kontinuirana saradnja svih institucija – od socijalne zaštite i zdravstva, do policije i obrazovnih ustanova.

Razgovaralo se i o važnosti održivosti već uspostavljenih usluga, ekonomskom osnaživanju žena i unapređenju sistema hitnih intervencija. Predstavnici Ministarstva naglasili su da je zaštita žena od nasilja prioritet države i da institucionalni mehanizmi moraju nastaviti da se razvijaju.

Nakon diskusije, učesnici su obišli Centar za socio-ekonomsku podršku ženama ugroženim nasiljem u naselju Hemograd, gde su neposredno upoznati sa sprovedenim aktivnostima i rezultatima projekta koji nastavlja da bude značajan resurs za žene iz Vršca i okoline.

(Pančevac/Grad vršac)