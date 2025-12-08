Predsednik Vučić posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
– Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje. Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi, a razmotrili smo i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede.
Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove.
Posebno sam naglasio da je od ključnog značaja da građani budu redovno informisani, kao i da ne brinu, jer su preduzeti svi nužni koraci u cilju održanja rada najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Podrška građana i odgovorno ponašanje svakog od nas od presudnog su značaja za nalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u oblasti snabdevanja ključnim energentima – napisao je Vučić.
(Panevac)