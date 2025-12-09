Pančevo: Raspisan tender za sanaciju 10 železničkih stanica

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za sanaciju i adaptaciju deset staničnih objekata u Beogradu i Pančevu.

Nabavka se odnosi na izvođenje građevinskih radova na stanicama Zemun, Zemun Polje, Pančevo-Glavna, Ovča, Pančevački most, Vukov spomenik i Rakovica, kao i na stajalištima Karađorđev park, Tošin Bunar i Altina.

Radovi obuhvataju kompletnu sanaciju i adaptaciju, od konstruktivnih i građevinskih intervencija, obnove instalacija, do završnih obrada u enterijeru i na fasadama, s ciljem, kako se navodi, podizanja tehničkog, estetskog i funkcionalnog nivoa objekata.

Prema tehničkim uslovima, jedinčne cene radova moraju obuhvatiti sav materijal, radnu snagu, pomoćne konstrukcije, skelu, zaštitne mere, ispitivanja materijala i sve prateće troškove, dok izvođač snosi i obaveze oko probnog rada instalacija i osiguranja gradilišta. Investitor, navodi se, neće priznati naknadne troškove koji nisu uključeni u ponuđenu cenu.

Rok za izvođenje radova je 150 dana, a rok za podnošenje ponuda ističe 29. decembra.

