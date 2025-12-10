Omoljica: Podela paketića 17. decembra

OMOLJICA – Ove godine po deseti put u centru Omoljice biće organizovana podela novogodišnjih paketića za decu, uzrasta od dve godine do drugog razreda osnovne škole.

Organizatori događaja su MZ Omoljica, Dom kulture iz Omoljice, JKP „Omoljica“, uz podršku škole i ambulante u Omoljici, kao i Grada Pančeva.

Podela paketića biće održana 17. decembra u prepodnevnim satima.

Jovica Latković, potpredsednik MZ Omoljica kaže da je počela prijava dece.

„Svi mališani iz Omoljice dobiće pozivnice kako bi došli i dobili novogodišnji paketić. Veliki broj ljudi uključen je u organizovanje ovog događaja, kako bi deca uživala, srećna i zadovoljna otišla svojim kućama“, kaže Jovica Latković.

Valentina Jovanović, direktorka Doma kulture u Omoljici kaže da će kao i svih prethodnih godina, osim dodele paketića i slikanja sa Deda Mrazom, za sve mališane biti organizovan i bogat program uz maskote omiljenih crtanih likova.

Podela paketića u Omoljici biće održana 17. decembra na platou ispred Doma kulture, a deca će dolaziti u grupama u zavisnosti od uzrasta, najavljuju organizatori.

(Pančevac)