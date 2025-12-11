Crveni krst: Važna poruka za buduće vozače

Crveni krst Pančevo organizuje obuke za polaganje prve pomoći za buduće vozače, kao i obuke za zaposlene na poslovima sa povećanim rizikom

Budući vozači mogu da nauče i polažu prvu pomoć prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, zahvaljujući obuci iz prve pomoći za buduće vozače koju organizuje Crveni krst Pančevo. Takođe, organizuje se i obuka za zaposlene koji rade na poslovima sa povećanim rizikom.

– Ja bih samo podsetila da je Crveni krst upravo nastao i najpoznatiji je po obukama pružanja prve pomoći ne samo kod nas već i u svetu. Obuka prve pomoći je nešto što može svakom da zatreba. Jedna od tih obuka je i obuka za zaposlene, i podsetila bih poslodavce da su oni i obavezni zakonom da imaju jedan procenat zaposlenih koji umeju da pruže prvu pomoć, rekla je Jelena Trifunović, Crveni krst Pančevo.

Život često nametne situacije kada je neophodno istog trenutka pružiti pomoć, kao što je gušenje hranom ili infarkt miokarda, saobraćajna nezgoda, i pružanje prve pomoći u istom trenutku može da spasi život. Za to su potrebni samo znanje i odlučnost da ga primenite u trenutku kada je nekome potrebno.

(Pančevac)