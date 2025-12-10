NBS: Devizno tržite stabilno. stranog novca dovoljno, građani da prijave nepravilnosti
Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je preduzela mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano.
Kako se dodaje, nestašica evra i drugih stranih valuta ne postoji i građani su u mogućnosti da nesmetano obavljaju menjačke poslove u oba smera – kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca.
Želeći da podstakne što efikasnije snabdevanje menjačkog i deviznog tržišta efektivnim stranim novcem, Izvršni odbor NBS izmenio je odgovarajući propis koji definiše uslove i način obavljanja menjačkih poslova tako da se dodatno olakšava kanal snabdevanja efektivom ovlašćenih menjača od strane banaka.
NBS takođe je upozorila sve tržišne učesnike na neophodnost zakonitog postupanja, i kao regulator i supervizor bankarskog sektora i sektora ovlašćenih menjača, da je spremna strogo da sankcioniše sve one koji na neodgovoran način žele da izvuku korist u trenutnim vrlo složenim geopolitičkim okolnostima za Srbiju.
Naglašeno je da NBS poseduje rekordne nivoe deviznih rezervi, a time i dostupne količine efektivnog stranog novca koji višestruko zadovoljavaju sve potrebe za efektivom poslovnih banaka i menjačnica.
Iz NBS su naveli da će nastaviti da se ponašaju odgovorno i da pažljivo pratiti sva dešavanja na domaćem deviznom tržištu, i neće dozvoliti bilo kakvo kreiranje veštačke nestabilnosti.
Istovremeno, NBS će nastaviti i u narednom periodu da pažljivo prati sve faktore na domaćem deviznom tržištu i da po potrebi reaguje kako bi se sačuvala relativna stabilnost deviznog kursa.
NBS je pozvala sve građane koji naiđu na poteškoće u obavljanju menjačkih poslova da se obrate centralnoj banci i upute pritužbu o nezakonitom postupanju na koje sumnjaju, a NBS će svojim kontrolnim mehanizmima proveriti sve navode i obezbediti puno poštovanje menjačkih propisa.
(Pančevac)