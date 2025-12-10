Južnobanatski okrug: Velika zainteresovanost za upis prava svojine

Načelnik Južnobantskog upravnog okruga dr Zoran Tasić obišao je punktove u Uslužnom centru gradske uprave u Pančevu gde je u ponedeljak 8.decembra počela prijava za upis svojine odnosno upis objekta u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnotstima.Prema njegovim rečima na teritoriji okruga evidentiranje se obavlja na puktovima koje su organizovale lokalne samouprave, ali i na šalterima pošta, prenosi RTV Pančevo.

U gradu Pančevu, radi više punktova, a obučeni službenici zakazuju termine za prijavu ukoliko prilikom prvog dolaska građani nemaju svu neophodnu dokumentaciju.

Prema rečima Zorana Tasića, na teritoriji Južnog Banata evidentiranje prijava obavlja se u 50 nasljenih mesta.

Na teritoriji grada Pančeva lokacije za podršku građanima su u Uslužnom centru Gradske uprave , MZ Banatsko Novo Selo, MZ Glogonj, MZ Banatski Brestovac, MZ Jabuka, MZ Kačarevo i MZ Starčevo. Detaljnija upustva mogu se dobiti i na zvaničnom sajtu svojnasvome.gov.rs

