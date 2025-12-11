Romski kulturni centar Pančevo uručio školski pribor đacima u Paragama

Romski kulturni centar Pančevo uručio je školski pribor deci koja uče “Romski jezik sa elementima nacionalne kulture Roma” u Osnovnoj školi “Braća Novakov” u Paragama kod Bačke Palanke.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava tridesetoro romske dece koja uče “Romski jezik sa elementima nacionalne kulture Roma” dobilo je na poklon školski pribor od pančevačkog Romskog kulturnog centra.

Goste su pored dece dočekali direktor osnovne škole “Braća Novakov” Aleksandar Igić, Petar Nikolić nastavnik romskog jezika u pomenutoj školi i Dragana Ninković članica mobilnog tima za inkluziju Roma.

Školski pribor su uručili predsednik Romskog kulturnog centra Pančevo Stevan Jovanović i predstavnici Nacionalnog saveta Roma u Republici Srbiji Jelena Jovanović, Alisa Šajn i Aleksandar Radulović.