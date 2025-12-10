NIU MIIC: Konkurs na temu „Ljudska prava“

NIU Makedonski izdavački centar obeležava Međunarodni dan ljudskih prava

jer smatraju da je preko potrebno dodatno da se posvete zaštiti i promociji prava svih marginalizovanih grupa i da je potrebno mnogo veće razumevanje univerzalnosti i nedeljivosti ljudskih prava.

Novinska kuća doo NIU MIIC nastoji da doprinese unapređenju tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti i da promoviše zaštitu svih ljudskih prava.

Pozivaju svi zainteresovani da do 31. decembra dostave svoje viđenje teme LjUDSKIH PRAVA, u tekstu do 1.000 reči, na e-poštu niu.miic43@gmail.com. Za sve učesnike obezbeđene su nagrade u vidu izdanja knjiga i časopisa, dok će pojedini, izabrani radovi biti i objavljeni u mesečniku Makedonska Videlina.

Međunarodni Dan ljudskih prava Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.

U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

(Pančevac)