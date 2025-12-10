Vučić iz Brisela: Pitanje je kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za centralnu banku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon završene radne večere sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

– Dva sata je trajao razgovor sa Ursulom fon der Lajen na njen poziv u njenom kabinetu, bio je i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i na evropski put. Razgovarali smo o ključnim energetskim brigama, sa kojima se danas suočavamo. Govorili smo i o svim drugim značajnim pitanjima, regionalne stabilnosti, evropske stabilnosti, geopolitičkoj situaciji, analizirali sve. I ja ono što mogu da kažem to je da sam iskreno zadovoljan tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije u kojoj već danas nije lako, a svakako će biti teže svakog narednog dana – kazao je predsednik.

On je podsetio da je već već je prošlo 62 dana od kada nijedna kap nafte nije stigla u rafineriju u Pančevu, a onda upozorio na sekundarne sankcije

– Pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za Centralnu banku i banke a onda nastaju pravi problemi. Onda smo razgovarali o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivate iz Rumunije, iz Bugarske, iz okolnih zemalja, kakvi su zadaci u budućnosti, gde da gradimo nove gasovode, ali i nove naftovode. Ne samo naftovode, ono što mi nazivamo produktovod. To je da možete da dopremate ne samo baržama, već kroz cevi, da možete da provodite i naftne derivate. Ako idete iz Konstance da možete da dovučete i dizel, a ne samo sirovu naftu, koju morate da prerađujete u rafineriji. Pa svim tim stvarima smo do interkonektora sa Severnom Makedonijom do sitnih detalja razgovarali.

Vučić je rekaop da nema veliki strah oko gasa, koliko ima oko nafte.

– Imam strah kao odgovoran čovek, ali tražili smo rešenja i radimo na tome i verujemo da ćemo imati podršku Evropske unije u tim veoma važnim stvarima – rekao je predsednik.

Jedna o tema razgovora bile su i evropske integracije.

– Naravno, razgovarali smo i o klasteru 3 u evropskom putu Srbije. Ne imam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji već sa sigurnošću raduju kako nećemo da otvorimo. Ja to još ne mogu da kažem, ni da nećemo, ni da hoćemo, baš ništa od toga. Zavisi od država članica, pa ćemo videti kako će to da izglede narednih dana. Oni su priznali značajne pomake, govorili o tome. Lepo su govorili u pogledu Srbije, vrlo pozitivno. Naravno uvek imaju još stvari koje i kritikuju i koje moraju da budu bolje, ali vrlo malo smo pričali o državama članicama – kazao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na komentar premijera Crne Gore Milojka Spajića na njegovu ideju da EU istovremeno primi sve zemlje Zapadnog Balkana.

– Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po nekim drugim važnijim pitanjima, nisam je čuo ni kad je lora bila u pitanju, ni stradanje crnogorskih građana. Mogao bih da budem ciničan i dobijam lake poene, ali neću. Predložio sam nešto što je mudro. Ako gledate samo sebe, a komšiji ne ide najbolje… Govorio sam to iz racionalnih razloga. Polako. Prvo skočite, pa recite hop. Mislim da je to najbolje rešenje – kazao je Vučić.

On je takođe naglasio da ima hrabrosti da iznosi svoje ideje jer dobro poznaje svoju zemlju.

– Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Elbasanu… Šta je u tome problem? Neki drugi razlozi se kriju iza svega. Ja mislim da je dobro i da imamo pravo da iznosimo sve ideje. Nismo o tome pričali ni dva minuta, ja sam izneo svoju ideju, saslušali su me kao pristojni ljudi. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim jer dobro poznajem i svoju zemlju i sve ostale narode u okruženju. Ovo je dobro za sve njih i nas zajedno – rekao je predsednik o svojoj ideji sa celi Zapadni Balkan uđe zajedno u EU.

Dodao je da je Fon der Lajen i Košti predstavio ideju o ulasku regiona u EU.

– Mislim da je suština Evrope u tom demokratskom pristupu. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim zato što mislim da dobro poznajem i svoju zemlju i sve narodu u okruženju. Ovo je dobro za sve nas – kazao je Vučić.

Osvrnuo se ponovo na svoju prognozu, kada je u pitanju bezbednona situacija u Evropi:

– Sve što sam rekao juče na panelu mislim, a i o bezbednosne situacije mislim sve isto što sam govorio. Bila bi velika vest ako bi se makar na mesec, dva, 5,6 prekinuo sukob u Ukrajini, ali nisam siguran da bi to značilo da neće biti nekog drugog, mnogo većeg sukoba u budućnosti. Ja ovo što govorim ne baziram samo na svom osećaju, na svom političkom nosu koji je veoma senzitivan, već i na određenim saznanjima od nekih stranih obaveštajnih agencija. Ja zato želim da Srbija sačuva mir, da Srbija u regionu sačuva stabilnost i mir i to je za nas od presudnog značaja. To je i ono što sam rekao Ursuli i Antoniju – rekao je Vučić komentarišući sastanak u Briselu.

Vučić je naveo da mu je važno da zemlja bude bezbedna, da ima mir i prosperitet, kao i da MMF i Svetska banka procene da će biti najbrže rastuća ekonomija u narednih pet godina u Evropi.

– Za to neko mora stvoriti preduslove. Mi smo večeras to pomenuli na izlazu, da Srbija ima svega 43 odsto stopu javnog duga. Srbija je jedna od najmanje zaduženih evropskih zemalja, koje imaju Evrostat. Pustite one zemlje koje nisu u sistemu Evrostata, one mogu napisati što hoće. Govorimo o zemljama kojima se podaci proveravaju od strane Evrostata. Mi smo duplo bolji po tom pitanju nego jedna moćna, strašna Nemačka. Tri puta ili četiri puta po tom pitanju uspešniji nego Francuska i Italija. Dakle, to su stvari koje mene zanimaju. Imali smo veoma prijatan razgovor, veoma sadržajnu diskusiju. Mi se dugo poznajemo. Možda njima ne bi odgovaralo da kažem da smo prijatelji, ali smo veoma dobri poznanici. I kad nismo saglasni, mi se odlično razumemo. Ja mislim da oni veoma poštuju poziciju Srbije i celog Zapadnog Balkana – naveo je.

(Objektiv)