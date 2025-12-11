Južni Banat

Kovačica: Dođite, „Jelka prijateljstva – Ljubav“ 12. decembra

16:58

11.12.2025

Printscreen/YT

Manifestacija „Jelka prijateljstva – Ljubav“, održaće se u petak,   12. decembra 2025. godine, sa početkom u 12 časova, na trgu u Kovačici.

Manifestacija okuplja decu, prvake, iz svih obrazovnih ustanova opštine Kovačica, i mlade sa posebnim potrebama iz Dnevnog boravka, kao i vaspitače, nastavnike i stručne saradnike koji svakodnevno doprinose rastu, razvoju, inkluziji i podršci najmlađih članova naše zajednice.

Ove godine tema „Jelke prijateljstva“ je Ljubav – kao simbol prihvatanja, međusobnog uvažavanja, solidarnosti i zajedništva. Kroz pesmu, praznični program, poruke na maternjem jeziku i zajedničko kićenje jelke, deca će poslati jasnu poruku: prijateljstvo i ljubav nas povezuju.

(Pančevac)

