Kad čvarak zamiriše u Kovačici: Evo koja ekipa je zasluženo pobedila

Takmičenje u kuvanju čvaraka „Kad čvarak zamiriše“ održano je po četvrti put u Kovačici 7. decembra, prenosi RTV Kovačica.

Manifestacija, koja je postala popularna zimska tradicija, održana je u dvorištu Mesne zajednice u Kovačici i privukla je osam ekipa iz Crepaje i Kovačice.

Cilj takmičenja nije samo upoređivanje kulinarskog umeća lokalnih majstora, već i očuvanje starih gastronomskih običaja, jačanje zajednice i pokazivanje da dobrim čvarcima zaista nije potrebna reklama.

Atmosfera je tokom celog dana bila vesela i ispunjena tipičnom predbožićnom vrevom. Posetioci su uživali u mirisu zagrejanog kotla, muzici i prijateljskom ćaskanju između takmičarskih ekipa.

Stručni odbor predvođen Draganom Lukićem na kraju je odlučio da su najbolje čvarke pripremili članovi ekipe Amateri 1 iz Crepaje, koji su kući poneli zasluženo prvo mesto.