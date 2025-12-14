Volim da dolazim u radni centar i da se družim

Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva je sigurno mesto u kojem mogu da razvijaju socijalne veštine i da se druže te da imaju bogat i kvalitetan život.

PANČEVO – Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva skoro dve decenije bavi se pobošanjem kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama. Jedna od osnovnih usluga koju pruža je stanovanje uz podršku. Zahvaljujući projektu podržanom od Evropske unije, za tu namenu kupljena su i potpuno opremljena tri stana u kojima trenutno živi 10 korisnika. Članovi ovog udruženja imaju raznovrsne aktivnosti, a u sticanju veština značajno im pomaže radni centar koji aktivno pohađa njih dvadesetak.

Udruženje „Na pola puta“ osnovano je sa plemenitim namerama da svojim korisnicima, osobama sa intelektualnim teškoćama, omogući da budu to bolje prihvaćeni i uključeni u svakodnevni život zajednice.

Njihovi članovi imaju raznovrsna angažovanja, a u okviru projekta “Budi i ti mladi aktivista“ ovih dana organizovali su prodajnu izložbu radova. Prikupljen novac doniran je sigurnoj kući u Pančevu za kupovinu malih aparata i posuđa. Organizovali su radionice na temu aktivizma i volonterizma sa učenicima četiri pančevačke škole, kao i akciju čišćenja Tamiškog keja. Veštine koje su im potrebne za svakodnevno funkcionisanje stiču u radnom centru.

„Imamo radionice samozastupanja koje su njima jako značajne i važne zato što je to način da ih što više osamostalimo. Da nauče da rešavaju probleme i izbore se za sebe. Ovo je sigurno mesto u kojem mogu da razvijaju socijalne veštine, da se druže. U okviru radnog centra organizujemo razne odlaske u bioskop na izložbe, koncerte i trudimo se da naši korisnici imaju bogat i kvalitetan život“, rekla je Magdalena Sabo, koordinatorka radnog centra Udruženja „Na pola puta“.

U radnom centru prave razne rukotvorine. Za današnju prodajnu izložbu u Narodnom muzeju u Beogradu pripremili su proizvode sa novogodišnjim motivima.

„Volim da dolazim u radni centar, volim da ukrašavam podmetače i da se družim. Svaki dan dolazim ovde“, rekao je svakodnevni korisnik.

Jedna od osnovnih usluga udruženja je stanovanje uz podršku. EU je donirala sredstva za nabavku i opremanje 3 stana za tu namenu u kojima trenutno živi 10 korisnika. Tu pripremaju hranu, održavaju higijenu, odlaze u nabavku i trude se da imaju dostojanstven život prilagođen njihovim potrebama i željama, uz podršku asistenta koji je tu da im pomogne da lakše savladaju svakodnevne izazove.

(RTV)