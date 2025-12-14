Kovačica: Prijave za energetsku efikasnost od 19. januara

Opština Kovačica je 4. put raspisala konkurs namenjen građanima za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Tim povodom održan je Info dan, sa ciljem da se građani detaljno informišu o uslovima konkursa, mogućnostima koje on pruža, kao i o novim merama koje su uvedene.

Od ove godine primenjuju se dodatni novi uslovi za prijavu na konkurs, pri čemu je posebna pažnja posvećena socijalno ranjivim kategorijama stanovništva. Građani iz ove kategorije koji ispune propisane uslove mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 90 odsto sredstava za unapređenje energetske efikasnosti u svojim domovima.

Tekst konkursa biće dostupan na zvaničnom sajtu Opštine Kovačica od danas, 12. decembra 2025. godine. Kako je najavljeno, građani će imati dovoljno vremena da se informišu i pripreme potrebnu dokumentaciju, dok će prijave biti moguće od 19. januara. Prijave podnete pre tog datuma neće biti razmatrane.

Konkurs propisuje I to da jedno lice može podneti jednu prijavu, a građani koji su već jednom ostvarili pravo na sufinansiranje imaju mogućnost da se na konkurs prijave još jednom, u skladu sa propisanim uslovima.

Tokom prethodne godine, sredstva su odobrena za 28 domaćinstava, koja su ih iskoristila za zamenu stolarije, ugradnju toplotnih pumpi i kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela. Od početka sprovođenja ovog programa, gotovo 100 domaćinstava ostvarilo je pravo na sufinansiranje, zahvaljujući sredstvima Opštine Kovačica i Ministarstva rudarstva i energetike, sa kojim se konkurs sprovodi u saradnji.

Tekst konkursa može pročitati OVDE