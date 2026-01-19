Možda zvuči kao scenario za neki mistični film, ali filozof Kris Karter, školovan na prestižnom Oksfordu, ozbiljno istražuje pitanje života posle smrti. Njegova knjiga „The Case for the Afterlife“ donosi intrigantne tvrdnje – među njima i onu da smrt nije kraj, već početak novog poglavlja.

Filozof veruje da je pronašao dokaz: „Smrt nije kraj, postoji još šest faza nakon nje“ Foto: Johnny Chang / Panthermedia / Profimedia / Profimedia

Kako piše britanski Mirror, Karter u knjizi sakuplja dokaze i iskustva koja ukazuju na postojanje „drugog sveta“ – uključujući reinkarnaciju, višu dimenziju nalik raju i komunikaciju s preminulima. Tu su i potresna svedočanstva o iskustvima bliske smrti, vizije na samrtnoj postelji, uspomene dece na prethodne živote i poruke koje stižu s one strane.

Jedan od ključnih izvora Karterove knjige je Friderik Majers, pesnik i jedan od osnivača Društva za psihička istraživanja. Iako je preminuo pre više od veka, Majers je – prema tvrdnjama brojnih vidovnjaka – uspeo da komunicira iz „onostranog sveta“ i prenese kako izgleda život posle smrti.

Šest nivoa postojanja

Njegove poruke govore o neobičnom putovanju duše kroz čak šest različitih nivoa postojanja, koji vode iznad našeg sveta:

Had – prelazna faza, mesto odmora i prilagođavanja duše nakon smrti.

Treći nivo – podseća na Zemlju, ali se tu duše okupljaju prema sličnim interesovanjima i stvaraju zajedničke svetove po sopstvenim željama.

Eido – četvrti nivo, opisan kao rajska dimenzija, s bojama i pejzažima koje naš um ne može ni da zamisli.

Ravan plamena

Ravan svetlosti

Out-Younder – završna faza, gde duše više nemaju fizičko telo, već postaju čisto „belo svetlo“ i stapaju se sa besmrtnima.

Filozof veruje da je pronašao dokaz: „Smrt nije kraj, postoji još šest faza nakon nje“Foto:HEIKO KUEVERLING / imageBROKER / Profimedia / Profimedia

Sam Majers je, prema svedočenjima, stigao do četvrtog nivoa – Eida – i opisao ga kao nešto najlepše što je ikada doživeo. Za više nivoe je informacije dobio od onih koji su tamo već „otišli“.

Ali nije sve rajski. Karter upozorava da ne završavaju svi u svetlosnim dimenzijama. Duše koje su na Zemlji bile sebične, zle i destruktivne, navodno ostaju u nižim, pustim i mračnim prostorima, bez radosti, sve dok ne odbace svoju negativnost.

– Način na koji ćemo doživeti „treći nivo“ zavisi od našeg života na Zemlji, ali i od duhovne i moralne zrelosti koju postignemo, zaključuje Karter, prenos Večernji list.

Ostaje pitanje: ako nas posle smrti čeka toliko slojeva postojanja, koliko zapravo znamo o životu koji upravo živimo?

(Večernji list)