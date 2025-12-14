Dodeljene plakete laureatima 65. „Nagrade Paja Jovanović“

VRŠAC – U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ svečano su dodeljene plakete učesnicima ovogodišnje likovne manifestacije dece i omladine „Nagrada Paja Jovanović“, koja već 65 godina neguje i promoviše dečje likovno stvaralaštvo i umetnički duh Vršca.

Likovna manifestacija dece i omladine za nagradu slikara Paje Jovanovića ima tradiciju dugu šest i po decenija i predstavlja jednu od najznačajnijih platformi za edukaciju, inspiraciju i afirmaciju mladih umetnika. Kroz godine, manifestacija je bila snažan podsticaj brojnim talentima da nastave da istražuju i razvijaju svoj umetnički izraz.

Kao organizator, Kulturni centar Vršac ovom manifestacijom daje važan doprinos očuvanju kulturnog nasleđa, ali i razvoju kreativnosti i stvaralaštva kod mladih, pružajući im priliku da se istaknu i dobiju priznanje za svoj rad.

Nagrađene učesnike, njihove roditelje i prisutne goste u ime Grada Vršca pozdravio je predsednik Skupštine grada Milovan Vujičić, koji je potom uručio plakete laureatima. U svom obraćanju istakao je simboliku ovogodišnjeg izdanja, naglasivši da 65 godina neprekidnog trajanja svedoči o živom i trajnom odnosu Vršca prema umetnosti, kao i o snažnoj vezi između nasleđa Paje Jovanovića i savremenog stvaralaštva mladih.

Na konkurs ovogodišnje manifestacije pristigli su radovi izuzetnog kvaliteta iz svih krajeva Srbije. Stručni žiri ocenjavao je radove u dve selekcije – redovnih predškolskih i školskih ustanova, umetničkih škola i ateljea, kao i individualnih autora – i u četiri starosne kategorije. Žiri je radio u sastavu: Vida Ruški, likovni pedagog (predsednica), mr Tomislav Suhecki, akademski slikar, Filip Daćevac, likovni umetnik, Senka Đorđević, dizajner, i Dušanka Glumac, likovni umetnik. Nagrađeno je blizu 50 učesnika, dok je dodatno pohvaljeno još 35 mladih autora.

(Pančevac)