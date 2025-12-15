Pahuljice od papira u novom sjaju

Biblioteka „Vuk Karadžić“Kovin, ogranak „Bogdan Petrović“ u saradnji sa OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata, organizuju božićno-novogodišnju izložbu „Pahuljice od papira“, od 15. do 19. decembra .

Biblioteka „Vuk Karadžić“Kovin, ogranak „Bogdan Petrović“ u saradnji sa OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata, organizuju treću godinu zaredom promotivnu božićno-novogodišnju izložbu „Pahuljice od papira“, od 15. do 19. decembra 2025. godine.

Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer će biti obeležena svečanim otvaranjem renoviranog i novoopremljenog Dečjeg odeljenja, čime biblioteka još jednom potvrđuje svoju misiju da bude otvoren i podsticajan prostor za najmlađe čitaoce.

Cilj je predstavljanje stvaralaštva dece i odraslih, kao i promocija talentovane i vredne dece koja svake godine postižu izvanredne rezultate na takmičenjima širom Srbije. Pored toga, biblioteka tradicionalno promoviše ljubav, toleranciju i toplinu doma, ali i — što je najvažnije — knjige za decu. Istovremeno, deca kroz svoje radove, ideje i kreativnost promovišu sebe biblioteci, stvarajući dragocen odnos uzajamnog poverenja, podrške i stvaralačkog dijaloga. U nastavku pogledajte program manifestacije:

15. decembar u 19 časova – Svečano otvaranje

Posetioci će moći da vide ulja na platnu Živka Novkovića iz Dolova i radove učenika osmog razreda OŠ „Paja Marganović“. Biće izložene i rukotvorine učenika nižih razreda. Muzički program priprema profesorka muzičkog vaspitanja Violeta Pomar sa učenicima.

16. decembar u 13 časova (u školi) – Monodrama „Deda Mrazove nevolje“ u izvođenju Jovice Jašina, po tekstu Bojana Ljubenovića. Muzička pratnja: Vladimir Agić – Aga.

17. decembar od 9 i 18 časova – Lutkarska predstava „Ježeva kućica“, po tekstu Branka Ćopića. Režija: prof. Miljana Bošković. Izvode učenici petog razreda. Istog dana u 18 časova biće održano književno-poetsko veče i promocija knjige „Dete ravnice“ autora Nikole Radonjina iz Dolova.

18. i 19. decembar – Izložba dekorativnih predmeta lokalnih autora.

Organizatori pozivaju sugrađane svih generacija da posete ovaj nedeljni program i podrže mlade stvaraoce, te da zajedno sa bibliotekom proslave praznične dane u duhu zajedništva, stvaranja i topline.

Novi dečji kutak za radost i čitanje u Deliblatu Renoviranje druge prostorije u ogranku biblioteke „Bogdan Petrović“ u Deliblatu završeno je ove godine. Kupljeni su stolovi i stolice, izrađene su police za knjige, maska za vrata i viseći orman, a obezbeđen je dodatni računar za korisnike. Prethodne godine, izvršeni su građevinski i električni radovi, postavljen je laminat i kupljeni su radijatori. Za ovu namenu urađen je idejni projekat koji podrazumeva uređenje obe prostorije u Deliblatu. Trenutno je druga prostorija adaptirana u dečji kutak i predstavlja pravo osveženje za selo, jer bibliotečki ogranak sada funkcioniše po savremenim standardima i služi kao mesto za realizaciju raznovrsnih dečjih programa i aktivnosti. Renoviranje i opremanje biblioteke trajalo je oko godinu dana, a ukupna vrednost radova i projekta iznosila je oko milion dinara. Sredstva su obezbeđena iz opštinskog budžeta. U planu je da se u nekom narednom periodu ulepša i prva prostorija.

(Opština Kovin)