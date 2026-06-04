Mali princ u petak u Gradskoj biblioteci

U petak se u pančevačkoj Gradskoj biblioteci otvara izložba stotine izdanja knjige „Mali princ” sa svih svetskih meridijana

U Pančevo Mali princ stiže po drugi put u kratkom roku. Posle prošlomesečne premijere predstave Dečje scene „Pođi tuda…” sada ćemo imati priliku da vidimo na stotine knjiga o ovom malom nevinom, iskrenom i pametnom dečaku sa raznih strana sveta na izložbi koja se otvara u petak u Gradskoj biblioteci u 12 časova.

Reč je izdanjima koje je predano godinama skupljala Žana Gnjatović, bibliotekarka Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ iz Sombora.

Izložba predstavlja više od stotinu različitih izdanja ovog bezvremenog dela Antoana de Sent Egziperija koja svedoči o neverovatnom putovanju jedne knjige kroz kulture, narode i generacije čitalaca. Svako izdanje nosi svoj trag vremena i prostora, ali sva ona čuvaju istu priču o prijateljstvu, odgovornosti, ljubavi i traganju za smislom.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa istorijom nastanka kolekcije, zanimljivostima vezanim za prevode i izdanja, kao i sa kulturnim fenomenom koji je od jednog dečaka sa male planete stvorio jedan od najprepoznatljivijih simbola svetske književnosti.

(Pančevac)

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