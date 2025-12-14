Sportska dešavanja

Tri medalje za džudiste Dinama iz Pančeva

16:39

14.12.2025

Foto: DžK Dinamo

Na međunarodnom džudo turniru Velikani Vojvodine 2025.,gde je učestvovalo 410 takmičara iz 45 klubova i 3 države, Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 10 takmičara i osvojene su 3 medalje, 1 srebro, 2 bronzane i 1 5.mesto

 

Medalje su osvojili

Hristina Dimitrijevski u kategoriji mlađe devojčice do 40kg, srebrnu medalju

Staša Simanić u kategoriji mlađe devojčice do 56kg, bronzanu medalju

Aleksandar Popović u kategoriji stariji dečaci do 73kg, bronzanu medalju

 

Foto: DžK Dinamo

