Tri medalje za džudiste Dinama iz Pančeva
Na međunarodnom džudo turniru Velikani Vojvodine 2025.,gde je učestvovalo 410 takmičara iz 45 klubova i 3 države, Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 10 takmičara i osvojene su 3 medalje, 1 srebro, 2 bronzane i 1 5.mesto
Medalje su osvojili
Hristina Dimitrijevski u kategoriji mlađe devojčice do 40kg, srebrnu medalju
Staša Simanić u kategoriji mlađe devojčice do 56kg, bronzanu medalju
Aleksandar Popović u kategoriji stariji dečaci do 73kg, bronzanu medalju