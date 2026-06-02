Praznik fudbala u Kovačici: 400 mališana na Trećem dečijem turniru

KOVAČICA – Na četiri terena Sportsko-rekreativnog centra Slavija u Kovačici uspešno je održan Treći dečiji turnir u fudbalu. Sjajna organizacija ljudi koji vode omladinski fudbal u ovom mestu okupila je skoro 400 mališana iz 29 klubova, prenosi RTV Kovačica.

Dečaci i devojčice su se nadmetali u tri starosne kategorije: 2015, 2016. i 2017. godište. Pored samih rezultata, turnir je protekao u znaku fer-pleja, druženja i promocije zdravog načina života.

Brojna publika na tribinama uživala je u desetinama atraktivnih utakmica i sjajnim potezima mladih talenata. U konkurenciji 2015. godišta trijumfovao je Dinamo iz Pančeva, drugo mesto pripalo je pančevačkom Železničaru, dok je treća bila Slavija iz Pivnica. U ovoj selekciji učestvovali su još i Junior tim (Zrenjanin), OFK Jugoslavija (Jabuka), druga ekipa Železničara, Spartanac (Opovo) i Omladinac (Botoš).

Među igračima rođenim 2016. godine najbolji je bio beogradski Čukarički. Druga pozicija pripala je pančevačkom Dinamu, dok se na treće mesto plasiralo Jedinstvo iz Smedereva. U istoj grupi takmičili su se i Spartanac, Bečkerek (Zrenjanin), Glogonj, AS (Kačarevo), Tamiš (Farkaždin), Banatul (Lokve), Inviktus (Bela Crkva), BSK (Bavanište) i domaća Slavija.

U najmlađoj uzrasnoj grupi (2017. godište) šampionski pehar ponovo je podigao Dinamo iz Pančeva. Drugo mesto osvojio je OFK Plandište, dok je bronza pripala Spartancu iz Opova. Učešće u ovoj kategoriji uzeli su i Omladinac iz Botoša, Jugoslavija iz Jabuke sa dve ekipe, Inviktus i domaći tim Slavije.

(Pančevac/RTV Kovačica)