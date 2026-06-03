Istorijski maraton Ace Vučkovića i serija medalja širom regiona

Članovi Triatlon kluba Tamiš proteklog vikenda ostvarili su izvanredne rezultate na trkama u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Istorijski uspeh zabeležio je jedan od osnivača kluba Aleksandar Vučković, koji je u Zrenjaninu istrčao svoj 100. zvanični maraton i postao tek 33. čovek u Srbiji sa ovim podvigom.

Uspešan vikend zaokružile su sjajne dame – debitantkinja Katarina Lasković osvajanjem četvrtog mesta na olimpijskom triatlonu u Kopru, kao i Marija Smoljanić koja je zauzela drugo mesto na „half distance“ trci u Jajcu.

Na prvenstvu Srbije u sprint triatlonu na Zlatiboru, pančevački takmičari osvojili su čak sedam medalja, a seriju sjajnih rezultata predvodila je zlatna Danijela Stanković.

(Pančevac/S.L)