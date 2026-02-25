Kako se nasleđuje poslednja penzija pokojnika

Šta se dešava sa neisplaćenom penzijom nakon smrti korisnika

Smrt člana porodice, osim emotivnog gubitka, za sobom povlači i niz administrativnih pitanja. Jedno od najčešćih odnosi se na poslednju penziju – da li se isplaćuje, kome pripada i kako se do tog novca dolazi.

Propisi su po ovom pitanju precizni: penzija pripada korisniku zaključno sa poslednjim danom u mesecu u kojem je preminuo. Taj iznos ne propada, već ulazi u ostavinsku masu i podleže nasleđivanju. Ipak, naslednici do njega ne mogu doći automatski – neophodno je sprovesti propisanu proceduru.

U nastavku objašnjavamo, korak po korak, kako naslednici mogu da ostvare pravo na neisplaćenu penziju.

Prvi korak: potvrda iz Fonda PIO

Pre pokretanja ostavinskog postupka, neophodno je pribaviti dokument iz Fonda PIO koji potvrđuje da postoji neisplaćen iznos penzije. Reč je o Potvrdi o pripadajućim, a neisplaćenim iznosima penzije, koju izdaje nadležna filijala Fonda PIO.

Za dobijanje potvrde potrebno je:

lična karta podnosioca zahteva (na uvid),

izvod iz matične knjige umrlih.

Ovaj dokument je ključan jer predstavlja dokaz da novčano potraživanje postoji.

Ostavinska rasprava: gde se penzija „raspodeljuje“

Potvrda iz PIO fonda ne služi za direktnu isplatu. Ona se prilaže sudu ili javnom beležniku koji vodi ostavinski postupak. Na osnovu nje, neisplaćena penzija ulazi u ostavinsku masu.

Veoma je važno da u ostavinskom rešenju bude jasno navedeno:

ko ima pravo na isplatu,

da li postoji više naslednika i na koji način se iznos deli.

Bez preciznog navođenja u rešenju, isplata ne može biti realizovana.

Zahtev za penziju može biti odbijen ako nemate ovaj papir – ovde možete pročitati više o tome.

Kako se novac isplaćuje naslednicima

Isplata neisplaćene penzije moguća je tek nakon što ostavinsko rešenje postane pravosnažno. Dalja procedura zavisi od toga da li je penzija već bila isplaćena ili ne.

Ako penzija nije isplaćena iz Fonda PIO, naslednik se ponovo obraća Fondu i dostavlja:

kopiju pravosnažnog ostavinskog rešenja,

ličnu kartu,

podatke o tekućem računu (preporučuje se kopija kartice).

Fond PIO tada vrši isplatu na račun naslednika.

Ako je penzija već uplaćena na račun pokojnika, Fond PIO nema dalju ulogu. Naslednici sa pravosnažnim rešenjem odlaze u banku u kojoj je pokojnik imao račun, a banka isplaćuje sredstva licu koje je navedeno kao naslednik.

Zašto je važno reagovati na vreme

S obzirom na to da se isplata ne može izvršiti pre okončanja ostavinske rasprave, preporuka je da porodica što pre prikupi potrebnu dokumentaciju, posebno potvrdu iz PIO fonda. Time se izbegava naknadno dopunjavanje ostavinskog rešenja i dodatno odlaganje isplate, piše Kamatica.