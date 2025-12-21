Baka ima 101 godinu, preživela rat i tešku dijagnozu – jede dve namirnice svakog dana
Sa 101 godinom, Injaksi Lasa iz Beasaina, Španija, pokazuje da starost ne znači miran život.
Lasa je preživela Drugi svetski rat, rak dojke, dva preloma kuka, operaciju glaukoma i makularnu degeneraciju, a sa 98 godina je hospitalizovana zbog Kovida-19. Iako je doživela brojne nesreće, ova baka ne odustaje. Injaksi vežba svakodnevno i ne dozvoljava da je osteoartritis zaustavi.
Svoj put ka dugovečnosti započela je relativno kasno, u 94. godini, kada joj je negovateljica dala članstvo u teretani. Međutim, još ranije je navikla da vodi aktivan život, vozeći sobni bicikl i mnogo hodajući.
Pročitajte OVDE o tome kako 93-godišnjakinja traži posao.
U početku je imala dva lična trenera, a danas vežba samostalno, uz pomoć sina zbog njegovog lošeg vida. Za nju je vežbanje postalo neizostavni deo svakodnevnog života.
@inaxi.lasa♬ sonido original – Iñaxi
Njena tajna dugog života krije se i u ishrani, sveže povrće i belo meso su deo njenog svakodnevnog menija.
Popularnost na društvenim mrežama stekla je gotovo slučajno. Uz pomoć svog sina, Injaksi je dobila preko 112 hiljada pratilaca na TikToku i delila je svoje treninge i priče, piše Dnevno.hr
Kao bivša poljoprivrednica, ponosna je što je inspiracija drugima. Rođena 1924. godine u porodici od pet sestara, Injaksi je izgubila roditelje kada je imala osam godina. Udala se sa 34 godine, ima jednog sina i nema unučadi.
(Penzionisani/Pančevac)