Baka ima 101 godinu, preživela rat i tešku dijagnozu – jede dve namirnice svakog dana

19:00

21.12.2025

Foto: Printscreen/TikTok
Sa 101 godinom, Injaksi Lasa iz Beasaina, Španija, pokazuje da starost ne znači miran život.

Lasa je preživela Drugi svetski rat, rak dojke, dva preloma kuka, operaciju glaukoma i makularnu degeneraciju, a sa 98 godina je hospitalizovana zbog Kovida-19. Iako je doživela brojne nesreće, ova baka ne odustaje. Injaksi vežba svakodnevno i ne dozvoljava da je osteoartritis zaustavi.

Svoj put ka dugovečnosti započela je relativno kasno, u 94. godini, kada joj je negovateljica dala članstvo u teretani. Međutim, još ranije je navikla da vodi aktivan život, vozeći sobni bicikl i mnogo hodajući.

U početku je imala dva lična trenera, a danas vežba samostalno, uz pomoć sina zbog njegovog lošeg vida. Za nju je vežbanje postalo neizostavni deo svakodnevnog života.

Njena tajna dugog života krije se i u ishrani, sveže povrće i belo meso su deo njenog svakodnevnog menija.

Popularnost na društvenim mrežama stekla je gotovo slučajno. Uz pomoć svog sina, Injaksi je dobila preko 112 hiljada pratilaca na TikToku i delila je svoje treninge i priče, piše Dnevno.hr

Kao bivša poljoprivrednica, ponosna je što je inspiracija drugima. Rođena 1924. godine u porodici od pet sestara, Injaksi je izgubila roditelje kada je imala osam godina. Udala se sa 34 godine, ima jednog sina i nema unučadi.

(Penzionisani/Pančevac)

