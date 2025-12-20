Magazin

Posni čokoladni kolač za prave sladokusce

18:01

20.12.2025

Foto: Pexels/Pixabay

Kremast i jednostavan, a ukusa koji govori više od 1000 jezika.
Potrebno je:

200 g brašna
150 g šećera
1 kašičica praška za pecivo
50 ml biljnog ulja
250 ml biljnog mleka po izboru
1 kašičica vanilinog šećera
prstohvat soli
3 kašike kakao praha
50 g posne tamne čokolade
Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno,šećer, so, vanilu i prašak za pecivo. Onda sipajte ulje i biljno mleko i dobro sjedinite. Jednom delu smese dodajte kakao i promešajte. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.  Nakon što se kolač ohladi, prelijte ga otopljenom čokoladom.

