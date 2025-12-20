Posni čokoladni kolač za prave sladokusce

Kremast i jednostavan, a ukusa koji govori više od 1000 jezika.

Potrebno je:

200 g brašna

150 g šećera

1 kašičica praška za pecivo

50 ml biljnog ulja

250 ml biljnog mleka po izboru

1 kašičica vanilinog šećera

prstohvat soli

3 kašike kakao praha

50 g posne tamne čokolade

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno,šećer, so, vanilu i prašak za pecivo. Onda sipajte ulje i biljno mleko i dobro sjedinite. Jednom delu smese dodajte kakao i promešajte. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Nakon što se kolač ohladi, prelijte ga otopljenom čokoladom.

(trpeza.alo)