Radite bez ugovora na neodređeno? Evo kako vam se računa staž

Sve veći broj zaposlenih u Srbiji radi angažovano na privremenim i povremenim poslovima, zbog čega se često postavlja pitanje – da li se i pod kojim uslovima ovaj rad računa u penzijski staž.

Ključna stvar koju treba znati jeste da se rad na privremenim i povremenim poslovima može priznati kao staž osiguranja, ali samo ako su ispunjeni zakonski uslovi.

Kada se privremeni i povremeni poslovi priznaju u staž?

Da bi vreme provedeno na ovim poslovima bilo evidentirano u penzijskom stažu, neophodno je da:

zaposleni bude uredno prijavljen na obavezno osiguranje

budu plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)

Privremeni i povremeni poslovi mogu se obavljati sa punim ili nepunim radnim vremenom, kod jednog ili više poslodavaca, ali ukupno najviše do punog radnog vremena.

Pun mesec rada kod jednog poslodavca

Ako je zaposleni angažovan kod jednog poslodavca tokom celog meseca sa punim radnim vremenom, ili ako rad traje deo meseca u kontinuitetu, u staž osiguranja se priznaje ceo mesec.

To uključuje i subote, nedelje i praznike, pod uslovom da su doprinosi za PIO plaćeni na propisanu osnovicu – bilo na ugovorenu naknadu ili na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

Rad sa prekidima ili nepuno radno vreme

U slučajevima kada se posao obavlja povremeno, sa prekidima ili sa nepunim radnim vremenom, u penzijski staž se računaju samo dani u kojima je stvarno rađeno.

Subote, nedelje i praznici se ne priznaju, osim ako je rad u tim danima zaista obavljen. I u ovom slučaju, doprinosi za PIO moraju biti plaćeni najmanje na srazmerni deo najniže osnovice, u skladu sa brojem odrađenih dana.

Da li zaposleni mora sam da se javlja Fondu PIO?

Ako je poslodavac uredno izvršio prijavu na osiguranje i uplatio doprinose, nije potrebno lično dostavljati dokumentaciju Fondu PIO.

Ipak, preporuka je da zaposleni čuvaju ugovore o angažovanju i dokaze o uplati doprinosa, kako bi u svakom trenutku mogli da potvrde svoj radni staž, piše Kamatica.