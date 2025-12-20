Penzioneri uz ovo mogu da ostvare popuste na 6.500 lokacija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u saradnji sa pojedinim kompanijama, obezbedio je jeftiniju prazničnu korpu za penzionere u pojedinim objektima, ukoliko plaćaju uz Penzionersku karticu Fonda PIO.

Penzionerima je, projektom Penzionerska kartica, koji se realizuje pod sloganom „Računajte da uvek mislimo na vas“, omogućeno da na 6.500 lokacija u Srbiji ostvare popuste pri plaćanju roba i usluga, navodi se u objavi na sajtu tog fonda.

Fond PIO je sporazume o saradnji potpisao sa više od 900 partnerskih firmi, a kako su praznici vreme darivanja i pažnje, Fond je pokrenuo i posebnu akciju kako bi penzionerima – svojim korisnicima – omogućio da predstojeće slave i praznične dane provedu prijatnije i bezbrižnije.

U periodu od 15. decembra do 15. januara, u saradnji sa prijateljima akcije – kompanijama „Aman“ i „Tehnomanija“ omogućili su penzionerima dodatne popuste.

Trgovinski lanac „Aman“ ponudio je prazničnu korpu jeftiniju za 15 procenata korisnicima penzija koji, u periodu od 15. decembra do 15. januara, kupuju robu uz Penzionersku karticu u njihovim prodajnim objektima širom Srbije, a u korpi su konditorski proizvodi, kafa, testenine, voda, vino, sokovi, čokolade i drugi artikli.

Korisnici Penzionerske kartice moći će u prodajnim objektima „Tehnomanije“ širom Srbije da računaju na sniženja od 15 do čak 50 odsto, mikseri su sniženi 50, a blenderi 49 odsto, televizori 37 procenata, veš mašine 31 odsto, šporeti i frižideri 27, a sve pegle i usisivači 25 odsto.

Za penzionere koji prinadležnosti primaju preko Banke Poštanska štedionica, dodatna pogodnost je kupovina na 12 rata bez kamate.

U objavi se navodi da Fond PIO nastoji da bude oslonac i podrška penzionerima u svakom trenutku i to ne samo kada je povećanje penzija u pitanju, već i kada ima mogućnost da kroz druge akcije omogući kvalitetniji život svojim korisnicima.

– Dobrobit penzionera je prioritet i zato nastavljamo sa akcijama novih popusta uz Penzionersku karticu, uz moto – računajte da uvek mislimo na vas – navodi se u objavi.

(Biz portal)